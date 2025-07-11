Çin Bangladeş ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Bangladeş ile İşbirliğini Güçlendiriyor

Çin Bangladeş ile İşbirliğini Güçlendiriyor
11.07.2025 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bangladeş ile dostluk ve işbirliğini artırma niyetini vurguladı.

KUALA LUMPUR, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin Bangladeş için daima güvenilir bir dost, iyi bir komşu ve sağlam bir ortak olmaya hazır olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang perşembe günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Bangladeş geçici hükümetinin dış ilişkilerden sorumlu danışmanı Touhid Hossain ile bir araya geldi.

Bölgede ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeye kararlı olduklarını vurgulayan Wang, Güney Asya'nın en büyük komşusu olarak Çin'in modernleşmeyi teşvik etmek, Asya'nın kalkınmasına ve yeniden canlanmasına katkı sunmak amacıyla Bangladeş ve bölgedeki diğer ülkelerle birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Çin, Bangladeş ve Pakistan dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla Çin'in Kunming kentinde gerçekleştirilen üçlü toplantının başarılı geçtiğini belirten Wang, üçlü işbirliğini sağlam biçimde ilerletmek ve somut sonuçlar elde etmek için Bangladeş ve Pakistan'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Touhid ise Çin'in Bangladeş için güvenilir bir ortak ve dost olduğunu ve Çin ile dostane işbirliğinin geliştirilmesinin Bangladeş halkı arasında geniş kabul gördüğünü ifade etti.

Çin'in uzun yıllardır Bangladeş'in kalkınmasına sağladığı özverili destek için teşekkür eden Touhid, ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı şekilde bağlı olduğunu vurguladı. Touhid ayrıca, Çin'in yönetişim tecrübelerinden faydalanmak, ticaret ve sağlık gibi alanlarda dostane işbirliğini genişletmek, bölgesel çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek ve diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü, ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için bir fırsat olarak değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Bangladeş, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Bangladeş ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı Sivas'ta casusluk suçundan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı
Okan Buruk’tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor Okan Buruk müjdeyi verdi: Bize transfer olmak istiyor
Bilecik’te iki ayrı noktada orman yangını Bilecik'te iki ayrı noktada orman yangını
Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor Otel sahibi Halit Ergül hakim karşısında: Personelin dikkatsizliği yüzünden herkes bedel ödüyor
Napoli transferi durdurdu Osimhen transferinde sıcak saatler Napoli transferi durdurdu! Osimhen transferinde sıcak saatler
Burası Okyanus değil İstanbul’un göbeği Denize bakanlar gözlerine inanamadı Burası Okyanus değil İstanbul'un göbeği! Denize bakanlar gözlerine inanamadı
Beşiktaş Orkun Kökçü’nün transferini bitirdi İşte İstanbul’a geliş tarihi Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz

14:13
PKK töreni için Ahmet Türk’ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
PKK töreni için Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı
13:11
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
Silahlarını yakan 30 teröristin mağaradan çıktığı anlar böyle görüntülendi
13:03
AK Parti’den terör örgütü PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama
12:52
PKK’nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı Bese Hozat da silahını yaktı
PKK'nın silahlarını imha edildiği törende kimler yar aldı? Bese Hozat da silahını yaktı
12:41
İlk görüntüler geldi İşte PKK’nın silahları yaktığı anlar
İlk görüntüler geldi! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
21:47
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
Beşiktaş ilk hazırlık maçında yerlileriyle galibiyete uzandı
21:13
Bu nasıl otel sahibi Her soruya, “Burada öğrendim“ yanıtını verdi
Bu nasıl otel sahibi? Her soruya, "Burada öğrendim" yanıtını verdi
20:56
Böylesi görülmedi Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
Böylesi görülmedi! Gyökeres, o takıma transfer olmak için kız arkadaşından ayrıldı
20:48
Fenerbahçe Beko’da 3 yıllık imza
Fenerbahçe Beko'da 3 yıllık imza
20:04
Terör örgütü PKK’nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı bölgeden ilk görüntüler
20:02
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
Joao Felix yuvaya geri dönüyor
20:00
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
19:58
İsrail Savunma Bakanı’ndan İran’a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 15:42:59. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Bangladeş ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.