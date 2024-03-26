Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü

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BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, başkent Beijing'de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.

İkili, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede mevcut uluslararası ekonomik ve finansal durumun yanı sıra IMF ile ilgili diğer önemli meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, ekonomik büyümeye yönelik güçlenen dahili hamleyle birlikte Çin ekonomisinin iyi bir toparlanma ivmesi ve sağlam büyümesini sürdürdüğünü ve gelişmekte olan kaliteli yeni üretim güçlerinin yüksek kaliteli kalkınmayı daha da teşvik edeceğini söyledi.

He, "Çin hükümeti, küresel istikrar ve refaha yeni katkılar sunmada IMF'ye destek vermeye devam edecektir" dedi.

Georgieva ise Çin'in kendi büyüme modelini dönüştürme ve yüksek kaliteli finansal kalkınmayı teşvik etme çabalarının, küresel ekonomik büyümeye yeni bir ivme kazandıracağının düşünüldüğünü kaydetti.