Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, başkent Beijing'de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya geldi.
İkili, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede mevcut uluslararası ekonomik ve finansal durumun yanı sıra IMF ile ilgili diğer önemli meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, ekonomik büyümeye yönelik güçlenen dahili hamleyle birlikte Çin ekonomisinin iyi bir toparlanma ivmesi ve sağlam büyümesini sürdürdüğünü ve gelişmekte olan kaliteli yeni üretim güçlerinin yüksek kaliteli kalkınmayı daha da teşvik edeceğini söyledi.
He, "Çin hükümeti, küresel istikrar ve refaha yeni katkılar sunmada IMF'ye destek vermeye devam edecektir" dedi.
Georgieva ise Çin'in kendi büyüme modelini dönüştürme ve yüksek kaliteli finansal kalkınmayı teşvik etme çabalarının, küresel ekonomik büyümeye yeni bir ivme kazandıracağının düşünüldüğünü kaydetti.
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Çin, imalat sektöründe piyasaya erişim kısıtlamalarını kaldırarak yabancı yatırımcılar için daha fazla ticaret ve yatırım fırsatı yaratmayı hedefliyor. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Guo Tingting, ülkenin yatırımı teşvik etmek ve yabancı sermayeli işletmelerin ulusal işletmelerle aynı muameleyi görmesini sağlamak için bir kampanya başlatacağını belirtti. Ayrıca, Çin'in inovasyon hamlesini ilerleteceği ve küresel sanayi ve tedarik zinciri işbirliğine aktif şekilde katılacağı ifade edildi.
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