Çin Başbakan Yardımcısı Paulson ile Görüştü

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Finansal ve Ekonomik İşler Merkezi Komisyonu Ofisi Direktörü He Lifeng, Çin'in başkenti Beijing'de ABD'nin eski Hazine Bakanı Henry Paulson ile bir araya geldi, 16 Mart 2025. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)