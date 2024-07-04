Çin Başbakanı Li Çiang, yapay zeka alanında ülkeler arasında erişim ve gelişmişlik farklarına dikkat çekti

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Çin Başbakanı Li Çiang, yapay zeka alanında ülkeler arasında erişim ve gelişmişlik farklarına işaret ederek, bu teknolojinin daha kapsayıcı şekilde geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nın açılışında konuşan Li, dünyada halen 2,5 milyar kişinin internet erişimi olmadığına, birçok gelişmekte olan ülkenin yapay zeka teknolojisinin gelişiminden faydalanamadığına dikkati çekti.

Li, yapay zeka alanında oluşan bu "bilgi açığının" giderilmesi gerektiğini belirterek, "Daha fazla ülkenin bu yükselen teknolojiden faydalanabilmesi için adil ve açık bir gelişim ortamı oluşturmalı." dedi.

"Yapay zeka insanlığın ortak servetidir"

Çin'in, kalkınmanın ancak herkes onun nimetlerinden faydalanabildiğinde başarılı olacağına inandığını dile getiren Li, "Yapay zeka, insanlığın ortak servetidir." ifadesini kullandı.

Li, ayrıca yapay zekadan kaynaklanan risklere de işaret ederek, "Yapay zekanın yol açtığı riskler tüm insanlığın ortak sorunu. Hiçbir ülke bunun dışında kalamaz. Bu yükselen teknolojinin hızlı gelişimi göz önüne alındığında ülkeler onun güvenli, güvenilir ve kontrol edilebilir olacağından emin olmalıdır." diye konuştu.

Çin'in yapay zekanın küresel gelişiminde önemli pay sahibi olduğunu ve küresel yapay zeka yönetimi için pratik deneyim sunduğunu belirten Li, bu alanda ülkeler arasında işbirliğini derinleştirerek evrensel katılıma açık uluslararası bir mekanizma ile "geniş uzlaşıya dayalı standart normların oluşturulması" çağrısında bulundu.

Li, yapay zekanın gelişiminin dünya için hem büyük bir fırsat hem de büyük bir meydan okuma olduğuna dikkati çekerek, sözlerini söyle sürdürdü:

"Yapay zekanın seyri büyük bir okyanusta yelken açmaya benziyor. Karşımızdaki manzara heyecan verici ama yol üstünde kaçınılmaz olarak fırtınalarla karşılaşacağız. Doğru rota belirleyip birlikte çalışarak birbirimize yardımcı olursak daha iyi bir yere ulaşabiliriz."

Çin'in BM'ye sunduğu yapay zeka tasarısı

Çin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu yapay zeka tasarısı 1 Temmuz'da 140 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti.

"Yapay Zeka Kapasite İnşası Alanında Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi" başlıklı kararda yapay zekanın gelişiminin insan odaklı olması, insanlığa fayda sağlaması gerektiği vurgulanmıştı.

Ülkelerin, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka kapasite inşasının desteklenmesi çağrısı yapılan kararda, yapay zekanın kapsayıcı, faydalı ve sürdürülebilir gelişimiyle BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlaması gerektiğine işaret edilmişti.