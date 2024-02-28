Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne Clark ile görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne Clark ile görüştü

Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne Clark ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret ilişkileri ve işbirliği konuları ele alındı.

28.02.2024 18:21  Güncelleme: 18:21
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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne Clark ve beraberindeki heyetle bir araya geldi, 28 Şubat 2024. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

CEO, Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne Clark ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne Clark ile görüştü - Son Dakika
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