Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır

Çin Başbakanı Li Qiang, Avustralya ile daha olgun, istikrarlı ve verimli bir Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığı inşa etmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Li, Çin-Avustralya ilişkilerinin karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği temelinde olduğunu vurgulayarak, ticaretin artırılması, işbirliğinin genişletilmesi ve kültürel etkileşimin güçlendirilmesi konularında istekli olduklarını belirtti. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğini artırmaya, barış ve istikrarı korumaya ve açık bir dünya ekonomisi inşa etmeye devam etmek istediklerini ifade etti.

17.06.2024 13:30
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KANBERRA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in iki halka daha iyi fayda sağlamak üzere daha olgun, istikrarlı ve verimli bir Çin- Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığı inşa etmek için Avustralya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Li bu açıklamaları Pazartesi günü Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile birlikte katıldığı 9. Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'nda yaptı.

Başbakan, Çin'in ikili ilişkilerde zorlukla kazanılan mevcut olumlu ivmeyi korumak ve geliştirmek için Avustralya ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Li ayrıca, Çin-Avustralya ilişkilerinin temel özelliklerinin karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği olduğunu ve Çin ile Avustralya'nın gelişiminin birbirlerine meydan okumaktan ziyade bir fırsat sunduğunu söyledi.

Başbakan, Çin'in Avustralya ile kapsamlı stratejik ortaklığına sadık kalmaya, Çin-Avustralya Stratejik Ekonomik Diyaloğu ve diğer mekanizmalara tam anlamıyla işlerlik kazandırmaya, ticareti sürekli olarak artırmaya, yeni enerjili araçlar, yenilenebilir enerji üretimi ve diğer alanlarda işbirliğini aktif olarak genişletmeye ve yerel düzeyde kültürel ve turizm etkileşimlerini ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu söyledi.

Li ayrıca Avustralya tarafının Çinli işletmeler için adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı yaratması ve iki taraf arasında personel etkileşimi için daha fazla kolaylık sağlamasını umduğunu söyledi.

Başbakan, Çin'in Avustralya ile bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyon ve işbirliğini artırmaya, bölgesel barış ile istikrarın korunması perspektifinden blok çatışmasına ve "yeni bir Soğuk Savaş" anlayışına karşı çıkmaya, açıklık, kapsayıcılık ve ortak kalkınmaya bağlı kalmaya ve bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerletmek ve açık bir dünya ekonomisi inşa etmek üzere birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Avustralya kapsamlı stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır - Son Dakika

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