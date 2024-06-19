Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Malezya İlişkilerinin Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Malezya İlişkilerinin Önemini Vurguladı

Çin Başbakanı Li Qiang, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin-Malezya ilişkilerinin bölge ülkeleri arasında ön saflarda yer aldığını ve bir ölçüt ve örnek teşkil ettiğini belirtti. Li, iki ülkenin ikili ilişkilerini geliştirmek, işbirliğini derinleştirmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunu inşa etmek için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Çin'in Malezya ile ticaret, yatırım, lojistik, yeni enerji, yapay zeka ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliğini teşvik etmek istediğini vurguladı.

19.06.2024 13:31
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KUALA LUMPUR, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin- Malezya ilişkilerinin bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerde ön saflarda yer aldığını ve bir ölçüt ve örnek teşkil ettiğini söyledi.

Li, Çarşamba günü Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile gerçekleştirdiği görüşmede söz konusu açıklamayı yaptı. Çin başbakanı Güneydoğu Asya ülkesine ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor.

Li, geçtiğimiz yıl Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunu ortaklaşa inşa etmek üzere önemli bir uzlaşıya vardığını ve yeni dönemde ikili ilişkilerin gelişimine yönelik ayrıntılı bir plan hazırladığını hatırlattı.

Çin başbakanı, iki ülkenin dış politikalarında ikili ilişkileri öncelemeyi sürdürmek ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü fırsat bilerek ortak geleceğe sahip bir Çin-Malezya topluluğunun inşasını hızlandırmak, yakın üst düzey etkileşimleri sürdürmek, çeşitli sektörlerde işbirliğini derinleştirmek ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli zenginleştirmek üzere Malezya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li, kalkınma stratejileri arasında daha yakın bir sinerji yaratmak ve iki ülkenin tamamlayıcı avantajlarından tam olarak istifade etmek üzere Malezya ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin başbakanı, kazan-kazan işbirliğini daha başarılı şekilde gerçekleştirmek için Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı ve "İki Ülke, İkiz Parklar" gibi büyük projelerin inşasını sürekli ilerletirken diğer yandan da ticaret ve yatırım ölçeğini genişletmek; lojistik, yeni enerji, yapay zeka, dijital ekonomi ve demiryolu ekipmanları gibi alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik işbirliğini güçlendirmek üzere Çin'in Malezya ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Li, iki ülke arasındaki personel değişimlerini kolaylaştırmak üzere her iki tarafa da kültür, turizm ve eğitim gibi alanların yanı sıra iki ülkenin gençleri arasında ve alt ulusal düzeyde halklar arası ve kültürel etkileşimleri derinleştirme çağrısı yaptı.

Li, Çin'in Malezya ile çok taraflı alanlarda yakın şekilde çalışmaya, Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesini ve barış, işbirliği, kapsayıcılık ve entegrasyonu yansıtan Asya'ya özgü değerleri teşvik etmeye, ayrıca bölgesel işbirliğinde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) merkezi konumunu ortaklaşa korumaya hazır olduğunu ifade etti.

Çin başbakanı, her iki tarafı Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın yüksek kaliteli şekilde hayata geçirilmesini teşvik etmeye ve bölgede ve dünya genelinde barış, istikrar, refah ve kalkınmaya ortaklaşa katkıda bulunmak üzere Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin 3. versiyonuna yönelik görüşmeleri en kısa sürede sonuçlandırmaya çağırdı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise Malezya'nın tek Çin politikasını desteklediğini, Çin'in yeniden birleşmesini kararlılıkla savunduğunu ve "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan söz ya da eylemlere destek vermediğini söyledi.

Li ve Enver, Çin ve ilgili ASEAN ülkelerinin Güney Çin Denizi meselesini bağımsız ve uygun şekilde ele alması, ihtilaf ve farklıkları yönetmesi, diyalog ve işbirliğini teşvik etmesi ve ikili çözümün genel doğrultusuna bağlı kalması gerektiği konusunda uzlaştı.

Kaynak: Xinhua

Enver İbrahim, Ekonomi, Malezya, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-Malezya İlişkilerinin Önemini Vurguladı - Son Dakika

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