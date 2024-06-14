Çin Başbakanı Li Qiang: Ekonomik Güncelleme Küresel Kalkınma İçin Yeni Fırsatlar Sunacak

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WELLİNGTON, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in ekonomik yapısının güncellenmesinin küresel kalkınma için yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Resmi ziyaret için Yeni Zelanda'da bulunan Li, Cuma günü ülkenin sanayi ve ticaret çevrelerinden temsilcilerle görüşmesinde söz konusu açıklamayı yaptı.

Başbakan, ülkesinin yüksek kaliteli kalkınma yoluyla modernleşme arayışında olduğunu ve çeşitli alanlardaki güncellemelerin küresel kalkınma için yeni fırsatlar yaratacağını kaydetti.

İlk olarak tüketim yapısının güncellemesinin yeni piyasa taleplerini ortaya çıkaracağını kaydeden Li, Yeni Zelanda'dan süt ve sağlık ürünlerinin yanı sıra sığır ve kuzu eti gibi yüksek kaliteli ürünlere ihtiyacın artacağını ifade etti.

Li, ikinci olarak sanayi yapısının güncellemesinin yeni işbirliği alanları yaratacağını ve yeni enerji, bilişim teknolojisi, biyomedikal ve yükselen diğer sektörlerde daha fazla iş fırsatının ortaya çıkacağını belirtti.

Li, üçüncü olarak ise ticaret yapısının güncellemesinin büyüme için yeni bir alan açacağını ve hizmet ticareti ile sınır ötesi e-ticarette işbirliği potansiyelinin daha hızlı oluşacağını kaydetti.

Başbakan, Yeni Zelandalı girişimcilerin bu ivmeden en iyi şekilde istifade etmesini, fırsatları yakalayıp daha iyi sonuçlar elde etmesini umduğunu söyledi.

Li, Çin'in Yeni Zelanda ve diğer ülkelerden girişimcilere her zaman açık olacağını vurguladı.

Başbakan, Beijing'in piyasa erişimini daha fazla genişleteceğine, hukukun üstünlüğüne dayanan, piyasa odaklı ve uluslararası nitelik kazanmış birinci sınıf bir iş ortamı yaratacağına ve yabancı sermayeli işletmelerin Çin'de yatırımda bulunup faaliyet göstermeleri için daha fazla destek ve kolaylık sunacağına dair taahhütte bulundu.

Li ayrıca ikili ilişkilerin sorunsuz gelişimine daha fazla katkıda bulunmak ve iki ülkenin halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere, Yeni Zelandalı girişimcilerin yeni dönemde Çin ile Yeni Zelanda arasındaki ekonomik ve ticari etkileşimlerde ünlü Yeni Zelandalı yazar ve siyasi aktivist "Rewi Alley" gibi tarih yazması ve iki taraf arasındaki karşılıklı anlayışın artırılmasında daha fazla rol oynaması temennisini de dile getirdi.

Çin'de 60 yıl yaşayıp çalışan azimli bir Yeni Zelandalı vatandaşı olan Rewi Alley, 1987 yılında Beijing'de hayatını kaybetti.