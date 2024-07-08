Çin Başbakanı Li Qiang, İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer'a kutlama mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, İngiltere'nin yeni Başbakanı Keir Starmer'a bir kutlama mesajı gönderdi.

Li Pazar günü gönderdiği mesajında, Çin ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ekonomileri olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesinin sadece iki ülkenin çıkarlarına hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda küresel zorlukların ele alınmasında uluslararası toplumun birliğine de yardımcı olacağını ifade etti.

Çin hükümetinin İngiltere ile ilişkilere büyük önem verdiğini vurgulayan Li, karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek, her iki tarafa da fayda sağlayan işbirliğini genişletmek, halklar arası ve kültürel etkileşimi artırmak, her iki ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek, ayrıca dünya barışı, istikrarı ve refahını ortaklaşa teşvik etmek için yeni İngiliz hükümetiyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.