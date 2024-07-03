Çin Başbakanı Li Qiang, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski'ye tebrik mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Kuzey Makedonya başbakanı olarak göreve başlayan Hristijan Mickoski'ye tebrik mesajı gönderdi.

Li, Salı günü gönderdiği mesajında Çin ile Kuzey Makedonya arasında derin bir geleneksel dostluğun bulunduğunu belirterek, ikili ilişkilerin son yıllarda sürekli geliştiğini ve ulaştırma altyapı inşası gibi alanlardaki tatbiki işbirliğinin olumlu sonuçlar verdiğini kaydetti.

Çin hükümetinin Çin-Kuzey Makedonya ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini vurgulayan Li, iki ülke arasındaki dostane etkileşimlerde ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinde yeni gelişmeleri teşvik etmek üzere Başbakan Mickoski ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.