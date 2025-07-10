Çin Başbakanı Li Qiang Mısır\'da

KAHİRE, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli'nin daveti üzerine resmi ziyaret için çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Mısır Başbakanı ve üst düzey hükümet yetkilileri, Li'yi havaalanında törenle karşıladı. Li, Mısır'a varışı öncesinde Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Zirvesi'ne katılmıştı.

Li havaalanına varmadan önce yaptığı açıklamada, Küresel Güney'in önemli üyeleri olarak Çin ve Mısır'ın ortak çıkarlarını korumak için stratejik koordinasyonu daha da güçlendirmeleri gerektiğini dile getirdi.