Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya Başbakanı Mişustin'i tebrik etti - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya Başbakanı Mişustin'i tebrik etti

Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya Başbakanı olarak yeniden göreve başlayan Mihail Mişustin'i tebrik etti. Li, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde geliştiğini vurgulayarak, tatbiki işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaya devam edeceğini belirtti.

13.05.2024 14:39
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BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Rusya Başbakanı olarak yeniden göreve başlayan Rus mevkidaşı Mihail Mişustin'i tebrik etti.

Li, Pazar günü gönderdiği kutlama mesajında, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliğinde, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının sağlıklı ve istikrarlı gelişim sergilediğini ifade etti.

Li, iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin sürekli derinleştiğini, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin düzenli şekilde ilerlediğini ve halklar arası etkileşimlerin giderek daha sıklaştığını, bunun ise iki ülke ve halklarına somut faydalar getirdiğini söyledi.

Li, Çin-Rusya ilişkilerinin anlamının zenginleştirilmesine ve iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinin güçlendirilmesine yeni katkılarda bulunmak üzere Başbakan Mişustin ile çalışmayı sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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