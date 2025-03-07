Çin, BM'nin Statüsünü Vurguladı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Birleşmiş Milletler'in önemli statüsünün vurgulanıp, otoritesinin de hak ettiği şekilde desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "Tarih, BM'nin sınavlarını başarıyla sonuçlandırdığını ve etkili olduğunu kanıtlamıştır" dedi.

Wang, "Çin sorunlar ne kadar karmaşıksa BM'nin statüsünü vurgulama ihtiyacının o oranda arttığına ve zorluklar ne kadar acilse BM'nin otoritesini layıkıyla destekleme ihtiyacının da o oranda büyük olduğuna inanmaktadır" dedi.