Çin\'e ithal edilen soya fasulyesi kargo gemisi Tianjin Limanı\'na ulaştı

ÇEKİM TARİHİ: 31 Mayıs 2024
Kargo gemisinden çeşitli görüntüler
Çin'in COFCO Grubu'nun Brezilya'dan ithal ettiği "orman tahribatına" yol açmadan yetiştirilmiş soya fasulyesi yükünü taşıyan kargo gemisi, bir aylık yolculuğun ardından Cuma günü Tianjin Limanı'na yanaştı.
İthal edilen soya fasulyeleri, yerel bir gıda tesisinde işlendikten sonra son müşteriye teslim edilecek.
2023'te imzalanan sözleşme, ürünlerin yetiştirilmesinde "orman tahribatına ve ormanın tarım alanına dönüştürülmesine yol açılmamasını" öngören açık bir hüküm içeriyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)
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