Çin, Brezilya ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Çin, Brezilya ile İşbirliğini Güçlendiriyor

06.08.2025 15:07
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Çin, ABD'nin tarifelerle tehdit ettiği Brezilya'yla işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle tehdit ettiği Brezilya ile işbirliğini artırmaya niyetli olduğunu bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre Bakan Vang, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Başdanışmanı Celso Amorim ile telefonda görüştü.

Görüşmede Vang, iki ülkenin bir süredir ortak vizyonlar çerçevesinde işbirliği yaptığını belirterek Çin'in, Brezilya'yı "hiçbir gerekçesi olmayan tarifelerle yapılan zorbalığa karşı çıkmak" konusunda desteklediğini ifade etti.

Amorim de Brezilya'nın pek çok alanda işbirliğini artırmaya ve BRICS'i daha ileri taşıma konusunda Çin ile ortaklaşa çalışmaya istekli olduğunu vurguladı.

Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Brezilya, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Brezilya ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika

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