Çin, BRICS İşbirliğini Geliştirecek - Son Dakika
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Çin, BRICS İşbirliğini Geliştirecek

Çin, BRICS ülkeleriyle işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını duyurdu.

25.12.2024 11:52
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BEİJİNG, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini genişletmek üzere diğer BRICS üye ve ortaklarıyla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Mao Rusya'nın pazartesi günü BRICS ortakları listesini açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

BRICS ortakları kategorisi, ekim ayında Rusya'nın Kazan kentinde yapılan BRICS zirvesinde oluşturulmuştu.

Mao, zirvenin ardından Endonezya, Malezya, Tayland, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Özbekistan ve Uganda'nın BRICS ortakları olarak belirlendiğini söyledi.

Sözcü, geçen yılki tarihi genişlemenin ardından blokun böylelikle gelişimini bir sonraki aşamaya taşımış olduğunu belirtti.

Mao, "BRICS mekanizmasının temsil kabiliyeti daha da genişledi, cazibesi ve etkisi daha da belirginleşti ve Küresel Güney'de birlik ve işbirliğinin desteklenmesi için giderek daha önemli bir platform haline geldi" dedi.

BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan beş yükselen ekonomiye sahip ülke isimlerinin İngilizcelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma.

Kaynak: Xinhua

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