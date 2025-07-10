Çin Büyükelçiliğinden Protesto Uyarısı

Çin'in Seul Büyükelçiliği, Güney Kore'de 3 Haziran'da yapılan seçimlere Pekin'in müdahil olduğu gerekçesiyle başkentte düzenlenen protestolarda Çin vatandaşlarının korunması için dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'de halk, Pekin'in ülkede 3 Haziran'da yapılan erken seçimlere müdahil olduğuna yönelik iddialar üzerine, bir süredir Çin Büyükelçiliği binası yakınlarında protestolar düzenliyor.

Büyükelçilik, protestolarda şiddet olayları meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulunarak Güney Kore Dışişleri Bakanlığına mektup gönderdi.

Mektupta, Seul yönetiminden, Çin karşıtı protestolarda dikkatli olunması ve ülkedeki Çin vatandaşları için daha güçlü koruma önlemleri alınması istendi.

Dışişleri Bakanlığı da mektubun ardından, protestolarda konuya ilişkin daha dikkatli olunması için polise resmi talepte bulundu.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün sıkıyönetim ilanı ve görevden azledilmesinin ardından 3 Haziran'da erken seçime gidilmiş, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung yeni devlet başkanı seçilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, seçimi kazanan Lee'ye tebrik mesajı göndermişti.