Çin Buzkıran Gemileri Antarktika'da

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XUELONG 2 GÜVERTESİ, 30 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in araştırma buzkıran gemileri Xuelong ve Xuelong 2 görülüyor, 29 Kasım 2024.

Çin'in 41. Antarktika seferinde bulunan araştırma buzkıran gemileri Xuelong ve Xuelong 2 (Kar Ejderhası ve Kar Ejderhası 2), Cuma günü Antarktika'daki Çin araştırma üssü Zhongshan İstasyonu çevresinde buz kırma operasyonu yaptı. Gemiler belirlenen demirleme noktasına ulaştıktan sonra boşaltma işlemlerine başlayacak. (Fotoğraf: Chen Dongbin/Xinhua)