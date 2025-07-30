Çin Changan Otomotiv Grubu Açıldı

CHONGQİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Changan Otomotiv Grubu'nun resmi açılış töreni salı günü Chongqing Belediyesi'nde gerçekleştirildi. Böylece grup, merkezi Chongqing'de bulunan ilk birinci sınıf merkezi kamu iktisadi teşebbüsü olarak faaliyetlerine resmen başlamış oldu.

FAW Grubu, Dongfeng Motor Şirketi ve Çin Changan Otomobil Grubu olmak üzere halihazırda Çin'de kamu iktisadi teşebbüsü olarak yönetilen üç büyük otomotiv grubu bulunuyor. Bu grupların, akıllı yeni enerjili araç sektöründe yüksek kaliteli büyümeyi desteklemesi ve küresel rekabet gücüne sahip dünya markaları yaratma çabalarını hızlandırması bekleniyor.