Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Gençlik Etkileşim Heyeti'ne mesaj gönderdi

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BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, "Ortak Dostluk Yolculuğu" ABD Gençlik Etkileşim Heyeti'ne bir mesaj gönderdi.

Xi, Pazartesi günü gönderdiği mesajında Çin-ABD ilişkileri için umudun iki ülke halklarında yattığını, ilişkilerin temelinin iki halk tarafından atıldığını, ilişkilerin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu ve ilişkilerde canlılığın alt ulusal düzeylerdeki etkileşimlerle ortaya çıktığını söyledi.

Xi, "Bu ziyaret sayesinde Çin'i algılama, deneyimleme ve daha iyi anlama şansı elde edeceğinizi, Çin gençleriyle iletişim ve etkileşime geçerek iyi ortaklar ve dostlar olacağınızı, iki halk arasında daha fazla karşılıklı anlayış köprüleri inşa edilmesine ve iki halk arasındaki dostluğun artırılmasına katkıda bulunacağınızı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği tarafından davet edilen ve karşılanan "Ortak Dostluk Yolculuğu" ABD Gençlik Etkileşim Heyeti, ABD'nin yedi eyaletindeki 14 okuldan gelen yaklaşık 190 öğretmen ve öğrenciden oluşuyor.