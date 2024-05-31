Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BAE Devlet Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. BAE Devlet Başkanı, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katıldı.

31.05.2024 11:02
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BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Resmi ziyaret için ülkede bulunan BAE Devlet Başkanı için bir karşılama töreni düzenlendi.

BAE Devlet Başkanı, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nın açılış törenine katıldı.

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Xi Jinping, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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