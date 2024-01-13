 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Belçika Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Belçika Başbakanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. Xi, ekonomik işbirliği, serbest ticaret ve yeni büyüme alanlarında ortak çıkarları paylaştıklarını vurguladı. De Croo ise Belçika'nın Çin ile olan ilişkilerinde öncü olduğunu ve işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Belçika Başbakanı ile Görüştü
13.01.2024 - 14:36,
Abone Ol

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Beijing'de Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile bir araya geldi.

Çin-Belçika ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirten Xi, 53 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve iki halka fayda sağladığını ifade etti.

Xi, Çin ve Belçika'nın ekonominin küreselleşmesinden fayda sağladığını, ayrıca korumacılığa karşı çıkma ve serbest ticareti sürdürme konularında ortak çıkarları paylaştığını söyledi.

De Croo'nun sanayi ve tedarik zincirlerinin kesilmesi ya da bağların koparılması yaklaşımına karşı birçok kez açıkça muhalefet etmesini takdirle karşıladıklarını söyleyen Xi, Çin'in Belçikalı şirketlerin ülkeye yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını ve onlara sağlam bir iş ortamı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Xi, Belçika'nın da Çinli şirketler için adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlayacağı temennisinde bulundu.

Xi, iki ülkenin ulaşım, lojistik ve biyofarmasötik gibi geleneksel alanlarda işbirliğini artırmak ve yeşil kalkınma ile dijital ekonomi gibi yeni büyüme alanlarını keşfetmek için güçlerini birleştirebileceğini vurguladı.

Çin'in Avrupa'ya yönelik politikasında uzun süredir tutarlı bir yol izlediğini vurgulayan Xi, Çin'in Avrupa'yı her zaman bir ortak olarak gördüğünü ve Avrupa'nın çok kutuplu bir dünyada önemli bir güç olarak olumlu ve yapıcı rol oynamasını beklediğini belirtti.

Xi, uluslararası konjonktürün değişken ve istikrarsız olması nedeniyle Çin ve Avrupa arasında daha fazla "köprü" kurulması gerektiğini ifade etti.

Çin'in yeni yılda Çin-AB ilişkilerinde ilerleme kaydedilmesi için Avrupa Birliği ile çalışmaya istekli olduğunu söyleyen Xi, AB dönem başkanlığını yürüten Belçika'nın bu konuda olumlu rol oynaması yönündeki beklentisini dile getirdi.

De Croo ise Belçika-Çin ilişkilerinin, Avrupa ülkelerinin Çin ile olan ilişkilerinde birçok açıdan öncü olduğuna işaret ederek, Belçika'nın tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceğini, Çin ile yakın temas kurarak bu ülkeye yönelik anlayışı derinleştireceğini ve ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda sürekli gelişmesi için çaba göstereceğini belirtti.

Belçika'nın sanayi ve tedarik zincirlerini kesme veya bağların koparılması yaklaşımına karşı olduğunun altını çizen başbakan, Çinli işletmelerin Belçika'da işbirliği yapmasını memnuniyetle karşıladığını ve Çin ile personel ve kültür etkileşimini güçlendirmeyi umduğunu söyledi.

De Croo, Xi'nin on yıl önce Belçika'ya yaptığı ziyaret sırasında bahsettiği "köprüleri" net şekilde tarif etmesinden çok etkilendiğini belirtti.

Başbakan, değişken ve çalkantılı uluslararası konjonktürde dünyanın, Çin ve Avrupa'nın ortak olarak çalışmasına ve dünyanın ekonomik büyümesini teşvik etmek, iklim değişikliği sorununa çözüm bulmak ve daha istikrarlı bir dünya inşa etmek gibi çok çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmesine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

De Croo, AB dönem başkanı olarak Belçika'nın AB-Çin ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya istekli olduğunu ve ziyaretinin Belçika-Çin ve AB-Çin ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Belçika, Avrupa Birliği, Ulaşım, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Belçika Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika


15:05
Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14
Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05
Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01
Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28
Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01
ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56
Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55
CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti

Son Dakika
15:05 Zafer Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkan adaylarını tanıttı
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
14:01 Esenyurt'ta başıboş atlar sokaklarda dolaştı
13:28 Türkiye'de yakalanan DEAŞ'lı teröristin cebinden İsrail parası çıktı! Üzerine bir de not düşmüşler
13:01 ABD ikiyüzlülüğü! Besledikleri teröristlerin şehit ettiği askerlerimiz için taziye mesajı yayınladılar
12:56 Yenikapı Metro İstasyonu'nda İspanyol bir genç intihar etti
12:55 CHP, Tandoğan'da yapılacak mitingi iptal etti
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 15:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Belçika Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement