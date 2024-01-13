Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Belçika Başbakanı ile Görüştü

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Cuma günü Beijing'de Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile bir araya geldi.

Çin-Belçika ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirten Xi, 53 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ikili işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ve iki halka fayda sağladığını ifade etti.

Xi, Çin ve Belçika'nın ekonominin küreselleşmesinden fayda sağladığını, ayrıca korumacılığa karşı çıkma ve serbest ticareti sürdürme konularında ortak çıkarları paylaştığını söyledi.

De Croo'nun sanayi ve tedarik zincirlerinin kesilmesi ya da bağların koparılması yaklaşımına karşı birçok kez açıkça muhalefet etmesini takdirle karşıladıklarını söyleyen Xi, Çin'in Belçikalı şirketlerin ülkeye yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını ve onlara sağlam bir iş ortamı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Xi, Belçika'nın da Çinli şirketler için adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlayacağı temennisinde bulundu.

Xi, iki ülkenin ulaşım, lojistik ve biyofarmasötik gibi geleneksel alanlarda işbirliğini artırmak ve yeşil kalkınma ile dijital ekonomi gibi yeni büyüme alanlarını keşfetmek için güçlerini birleştirebileceğini vurguladı.

Çin'in Avrupa'ya yönelik politikasında uzun süredir tutarlı bir yol izlediğini vurgulayan Xi, Çin'in Avrupa'yı her zaman bir ortak olarak gördüğünü ve Avrupa'nın çok kutuplu bir dünyada önemli bir güç olarak olumlu ve yapıcı rol oynamasını beklediğini belirtti.

Xi, uluslararası konjonktürün değişken ve istikrarsız olması nedeniyle Çin ve Avrupa arasında daha fazla "köprü" kurulması gerektiğini ifade etti.

Çin'in yeni yılda Çin-AB ilişkilerinde ilerleme kaydedilmesi için Avrupa Birliği ile çalışmaya istekli olduğunu söyleyen Xi, AB dönem başkanlığını yürüten Belçika'nın bu konuda olumlu rol oynaması yönündeki beklentisini dile getirdi.

De Croo ise Belçika-Çin ilişkilerinin, Avrupa ülkelerinin Çin ile olan ilişkilerinde birçok açıdan öncü olduğuna işaret ederek, Belçika'nın tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceğini, Çin ile yakın temas kurarak bu ülkeye yönelik anlayışı derinleştireceğini ve ikili ilişkilerin siyasi, ekonomik ve diğer alanlarda sürekli gelişmesi için çaba göstereceğini belirtti.

Belçika'nın sanayi ve tedarik zincirlerini kesme veya bağların koparılması yaklaşımına karşı olduğunun altını çizen başbakan, Çinli işletmelerin Belçika'da işbirliği yapmasını memnuniyetle karşıladığını ve Çin ile personel ve kültür etkileşimini güçlendirmeyi umduğunu söyledi.

De Croo, Xi'nin on yıl önce Belçika'ya yaptığı ziyaret sırasında bahsettiği "köprüleri" net şekilde tarif etmesinden çok etkilendiğini belirtti.

Başbakan, değişken ve çalkantılı uluslararası konjonktürde dünyanın, Çin ve Avrupa'nın ortak olarak çalışmasına ve dünyanın ekonomik büyümesini teşvik etmek, iklim değişikliği sorununa çözüm bulmak ve daha istikrarlı bir dünya inşa etmek gibi çok çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmesine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

De Croo, AB dönem başkanı olarak Belçika'nın AB-Çin ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya istekli olduğunu ve ziyaretinin Belçika-Çin ve AB-Çin ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmasını umduğunu sözlerine ekledi.