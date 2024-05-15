Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı'na taziye mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde çok sayıda can kaybına yol açan şiddetli yağışlar nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya taziye mesajı gönderdi.

Xi, Salı günü gönderdiği mesajında, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağış ve fırtınaların ağır can kaybı ve maddi hasara neden olması karşısında derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Xi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, afetten etkilenen bölgelerdeki insanlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Xi ayrıca yaralılara da acil şifalar diledi.

Xi, Brezilya'da afetin vurduğu bölgelerin ve insanların zorlukların üstesinden geleceğine ve en kısa sürede evlerini yeniden inşa edeceklerine inandığını belirtti.