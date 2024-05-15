Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı'na taziye mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı'na taziye mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yaşanan can kaybı ve maddi hasar nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya taziye mesajı gönderdi. Xi, mesajında derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti ve afetten etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Xi, afetin vurduğu bölgelerin ve insanların zorlukların üstesinden geleceğine ve en kısa sürede evlerini yeniden inşa edeceklerine inandığını ifade etti.

15.05.2024 19:05
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BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde çok sayıda can kaybına yol açan şiddetli yağışlar nedeniyle Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya taziye mesajı gönderdi.

Xi, Salı günü gönderdiği mesajında, Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağış ve fırtınaların ağır can kaybı ve maddi hasara neden olması karşısında derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Çin hükümeti ve halkı adına, hayatını kaybedenler için taziyelerini bildiren Xi, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, afetten etkilenen bölgelerdeki insanlara ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Xi ayrıca yaralılara da acil şifalar diledi.

Xi, Brezilya'da afetin vurduğu bölgelerin ve insanların zorlukların üstesinden geleceğine ve en kısa sürede evlerini yeniden inşa edeceklerine inandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı'na taziye mesajı gönderdi - Son Dakika

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