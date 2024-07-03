Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ı komşuluk diplomasisinde bir öncelik ve Orta Asya'daki işbirliğinde önemli bir ortak olarak görüyor

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ASTANA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ı komşuluk diplomasisinde bir öncelik ve Orta Asya'daki işbirliğinde önemli bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Resmi ziyaret için Kazakistan'da bulunan Xi, Çarşamba günü Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Xi görüşmede Çin'in ikili ilişkileri sürdürme ve daha da büyütme irade ve kararlığının sağlam olduğunu ve uluslararası durumdaki herhangi bir olay ya da dönüşüm nedeniyle değişmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Çin'in her zaman Kazakistan'ın güvenip itimat edebileceği iyi bir komşu ve ortak olacağını belirtti.

Xi, Çin tarafının doğalgaz gibi geleneksel enerji alanlarında Kazakistan'la işbirliğini güçlendirmeye, fotovoltaik ve rüzgar enerjisi gibi yeni enerji alanlarında işbirliğini genişletmeye, daha fazla sayıda Çinli işletmenin Kazakistan'a yatırım yapmasını teşvik etmeye ve Kazakistan'ın kaynak avantajlarını kalkınma becerilerine dönüştürerek yeşil, düşük karbonlu ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmesine yardım etmeye devam edeceğini söyledi.