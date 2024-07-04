Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan ile ortak geleceğe yönelik çalışmaya hazır

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ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ortak geleceğe sahip daha sağlam ve dinamik bir Çin- Kazakistan topluluğunu ortaklaşa inşa etmek, ayrıca bölgenin ve ötesinin kalkınma ve istikrarına daha fazla olumlu enerji getirmek üzere Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi, Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'daki cumhurbaşkanlığı sarayında Tokayev ile görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.