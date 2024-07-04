ASTANA, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na onur konuğu ülke olarak katılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Xi söz konusu açıklamayı Kazakistan'ın başkenti Astana'da Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesi sırasında yaptı.
Son Dakika › Güncel › Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'ın 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılımını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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