Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'e gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Xi, Putin liderliğinde Rusya'nın ulusal kalkınmada ilerlemeler kaydedeceğine inandığını dile getirdi. İki lider, Çin-Rusya ilişkilerinin önemini vurgulayarak, birbirlerine güvenen iyi komşular ve ortaklar olarak kalmaya devam etme kararı aldı.

16.05.2024 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe sabahı Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Xi, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'e gelen "kıymetli devlet başkanı ve eski dostu Putin'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti" dile getirdi. Beşinci kez yemin ederek devlet başkanı olarak göreve gelmesinden dolayı Putin ve Rus halkına en içten tebriklerini sunan Xi, Putin liderliğinde Rusya'nın ulusal kalkınmada mutlak surette yeni ve daha büyük ilerlemeler kaydedeceğine inandığını dile getirdi.

Çin ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünün kutlanmasının bu yıl ikili ilişkilerin belirleyici temalarından biri olduğunu söyleyen Xi, üç çeyrek asırdır devam eden Çin-Rusya ilişkilerinin iniş çıkışlara rağmen gücüne güç katarak büyüdüğünü ve değişen uluslararası konjonktüre meydan okuduğunu vurguladı. Çin-Rusya ilişkisinin, birbirlerine saygı ve samimiyetle davranma, ayrıca dostluk ve karşılıklı faydayı sürdürme açısından büyük ülkeler ve komşu ülkeler için iyi bir örnek teşkil ettiğini belirten Xi, Putin ile yıllar içinde 40'tan fazla kez bir araya geldiklerini ve yakın iletişim halinde olduklarını, böylelikle ilişkinin sağlam, istikrarlı ve sorunsuz gelişimini güvence altına alan bir stratejik rehberlik sunduklarını ifade etti. Çin-Rusya ilişkisinin bugünkü seviyesine kolaylıkla gelmediğine işaret eden Xi, iki tarafın da bunu el üstünde tutup geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin iki ülke ve halkın temel çıkarlarına hizmetle etmekle kalmadığını, aynı zamanda bölge ve tüm dünyanın barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunduğunu belirtti. Xi, yeni yolculukta birbirlerine güvenen iyi komşular, dostlar ve ortaklar olarak kalmak, iki halk arasındaki uzun süreli dostluğu pekiştirmeye devam etmek, birbirlerinin ulusal kalkınma ve yeniden canlanmasını ortaklaşa sürdürmek, ayrıca dünyada adalet ve hakkaniyeti korumak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Rusya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:30:09. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement