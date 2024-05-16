Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe sabahı Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Xi, resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere Çin'e gelen "kıymetli devlet başkanı ve eski dostu Putin'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti" dile getirdi. Beşinci kez yemin ederek devlet başkanı olarak göreve gelmesinden dolayı Putin ve Rus halkına en içten tebriklerini sunan Xi, Putin liderliğinde Rusya'nın ulusal kalkınmada mutlak surette yeni ve daha büyük ilerlemeler kaydedeceğine inandığını dile getirdi.

Çin ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünün kutlanmasının bu yıl ikili ilişkilerin belirleyici temalarından biri olduğunu söyleyen Xi, üç çeyrek asırdır devam eden Çin-Rusya ilişkilerinin iniş çıkışlara rağmen gücüne güç katarak büyüdüğünü ve değişen uluslararası konjonktüre meydan okuduğunu vurguladı. Çin-Rusya ilişkisinin, birbirlerine saygı ve samimiyetle davranma, ayrıca dostluk ve karşılıklı faydayı sürdürme açısından büyük ülkeler ve komşu ülkeler için iyi bir örnek teşkil ettiğini belirten Xi, Putin ile yıllar içinde 40'tan fazla kez bir araya geldiklerini ve yakın iletişim halinde olduklarını, böylelikle ilişkinin sağlam, istikrarlı ve sorunsuz gelişimini güvence altına alan bir stratejik rehberlik sunduklarını ifade etti. Çin-Rusya ilişkisinin bugünkü seviyesine kolaylıkla gelmediğine işaret eden Xi, iki tarafın da bunu el üstünde tutup geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin iki ülke ve halkın temel çıkarlarına hizmetle etmekle kalmadığını, aynı zamanda bölge ve tüm dünyanın barış, istikrar ve refahına da katkıda bulunduğunu belirtti. Xi, yeni yolculukta birbirlerine güvenen iyi komşular, dostlar ve ortaklar olarak kalmak, iki halk arasındaki uzun süreli dostluğu pekiştirmeye devam etmek, birbirlerinin ulusal kalkınma ve yeniden canlanmasını ortaklaşa sürdürmek, ayrıca dünyada adalet ve hakkaniyeti korumak üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.