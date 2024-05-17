Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Perşembe günü Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda görüştü.
Xi ile görüşmeleri öncesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için başkent Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nun doğu kapısının dışındaki meydanda karşılama töreni düzenlendi.
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