Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Dünya Barış Forumu'nda konuştu

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BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng Cumartesi günü Beijing'de düzenlenen 12. Dünya Barış Forumu'nun açılış töreninde konuştu. Han, küresel güvenlik yönetiminin geliştirilmesi, adalet ve hakkaniyetin korunması ve uluslararası güvenlik işbirliğinin teşvik edilmesi için ortak katkı çağrısında bulundu.

Dünyanın yüzyıldır görülmemiş köklü değişimlerden geçtiğine işaret eden Han, Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve Küresel Güney'in önemli bir üyesi olarak değişen dünyada her zaman doğru yolda ilerleyeceğini söyledi. Han bu bağlamda üç öneri sundu.

Birincisi, barış içinde bir arada yaşamaya bağlı kalınması. Bu yılın Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi anlayışının 70. yıldönümü olduğunu hatırlatan Han, Çin'in dış politikasının her zaman dünya barışını koruma ve ortak kalkınmayı teşvik etmeye odaklı olup dünyaya daha fazla istikrar ve kesinlik katmaya yönelik olacağını ifade etti.

İkincisi, ortak güvenliğin savunulması. Han, Çin'in ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir bir güvenlik kavramını savunduğunu ve sıcak nokta sorunlarını ele almak ve küresel güvenlik sorunlarını çözmek için çaba göstermek üzere Çin'e özgü çözümleri aktif olarak araştırıp uygulayacağını söyledi.

Üçüncüsü, dışa açıklık ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi. Dünya barışı ve kalkınmasını desteklemek için tüm ülkelerin dışa açıklık ve kapsayıcılık kavramını desteklemesi gerektiğini vurgulayan Han, Çin'in dünya barışı ve istikrarını ortaklaşa korumak için diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin ulusunun barıştan yana olduğunu belirten Han, Çin'in her zaman dünya barışının kurucusu, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin savunucusu olduğunu ifade etti.

Han, tüm katılımcıların tam anlamıyla görüş alışverişinde bulunmaları, fikir birliği oluşturmaları ve küresel güvenlik yönetiminin iyileştirilmesine, adalet ve hakkaniyetin korunmasına ve uluslararası güvenlik işbirliğinin teşvik edilmesine deneyim ve güçle katkıda bulunmaları temennisinde bulundu.

Etkinliğe aralarında eski yabancı devlet erkanı, Çin'deki diplomatik temsilciler, uzmanlar ve akademisyenlerin de bulunduğu yaklaşık 400 kişi katıldı.