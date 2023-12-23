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Çin'de 2.300 yıllık kolay çarpım tablosu bulundu - Son Dakika
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Çin'de 2.300 yıllık kolay çarpım tablosu bulundu

Çin'de yapılan arkeolojik bir keşifle, 2.300 yıllık bir tarihe sahip olan kolay çarpım tablosu bulundu. Tablo, Hubei eyaletindeki bir mezarda keşfedildi ve Savaşan Devletler Dönemi'ne ait olduğu düşünülüyor.

Çin\'de 2.300 yıllık kolay çarpım tablosu bulundu
23.12.2023 - 13:43,
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WUHAN, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'de en son yapılan arkeolojik keşifle, her Çinli çocuğun öğrenmesini sağlayan kolay çarpım tablosunun, 2.300 yıllık bir tarihi olduğu ortaya çıktı.

Bir parça bambu yazmasında bulunan matematik tablosu, Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin Jingzhou kentindeki bir mezarda keşfedildi.

Mezardaki kazı projesinin baş arkeoloğu olan Yang Kaiyong, Savaşan Devletler Dönemi'nde (M.Ö. 475-221) M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen tablonun, ülkenin iç kesimindeki Hunan eyaletinde keşfedilen diğer parçalardan yaklaşık bir yüzyıl daha eski olduğunu söyledi.

Kızılötesi tarama tekniğini kullanan bilim insanları, yazmanın üzerinde "beş kere yedi otuz beş, dört kere yedi yirmi sekiz, üç kere yedi yirmi bir" şeklinde ifadeler olduğunu ortaya çıkardı.

Mezarda matematik, edebiyat ve hayvancılıktan ilaçlara kadar birçok farklı alanda 30.000'den fazla karakter içeren binlerce bambu yazması bulundu.

Jianghan Üniversitesi'nden tarihçi Tan Jingnan, kolay çarpım tablolarının, Savaşan Devletler Dönemi'nde popüler olduğunu, bu dönemde Çinli devlet görevlilerinin, üretim ve mülk rakamlarını hesaplamak için bu tabloları kullandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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