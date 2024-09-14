Çin'de 74 Milyon Tren Yolculuğu Bekleniyor - Son Dakika
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Çin'de 74 Milyon Tren Yolculuğu Bekleniyor

Güz Ortası Festivali kapsamında 14-18 Eylül tarihlerinde 74 milyon tren yolculuğu tahmin ediliyor.

14.09.2024 15:50
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Çin'de bugün başlayan Güz Ortası Festivali tatil döneminde, 74 milyon tren yolculuğu yapılmasının beklendiği bildirildi.

Çin Devlet Demiryolu Grubundan yapılan açıklamaya göre 14-18 Eylül tarihlerini kapsayan 5 günlük tatilde günde ortalama 14,8 milyon tren yolcuğunun yapılacağı tahmin ediliyor.

Şirket, en fazla yolcuğunun 16,8 milyon ile 15 Eylül'de yapılacağını öngörürken toplam seyahat sayısının 74 milyona ulaşması bekleniyor.

Güz Ortası Festivali'nde Çinliler, aileleriyle bir araya gelerek ülke içinde turistik yerleri ziyaret ediyorlar.

"Ay keki" adı verilen hamur işi tatlıların yendiği geleneksel kutlama, "Ay Keki Festivali" olarak da anılıyor.

Kaynak: AA

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