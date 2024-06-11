Çin'de Binek Otomobil Satışları Artıyor

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BEİJİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin'de binek otomobil perakende satışları, destekleyici politika önlemlerinin tüketici harcamalarını artırmasıyla birlikte 2024 yılının ilk beş ayında yükselmeye devam etti.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin Salı günü açıkladığı verilere göre Ocak-Mayıs döneminde ülkedeki perakende kanalları üzerinden önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla toplam 8,07 milyon binek otomobil satıldı.

Ülkedeki binek otomobil perakende satışları sadece Mayıs ayında 1,7 milyon adede ulaştı. Rakam, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 düşüş gösterse de bir önceki aya göre yüzde 11,4 artışa işaret ediyor.

Birliğe göre otomobil pazarının ilk beş aydaki güçlü performansında, takas politikasının uygulanması, Beijing otomobil fuarı ve yerel düzeyde uygulamaya konulan çeşitli destekleyici politikalar gibi bir dizi faktör etkili oldu.

Ayrıca Çin'in yeni enerji araçlarının (NEV) perakende satışları Mayıs ayında yıllık yüzde 38,5 artışla 804.000 adede yükselirken, NEV ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 94.000 adede geriledi.

Birlik, daha hedefli tüketim yanlısı politika önlemleriyle, takas araçların tüketim potansiyelinin kademeli olarak serbest bırakılacağını ve bunun önümüzdeki aylarda otomobil pazarının kademeli olarak güçlenmesine faydası olacağını ifade etti.