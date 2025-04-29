Çin\'de BYD Bayi Konferansı Yapıldı

SHENGZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shengzhou kentinde 2025 BYD ABD Bayi Konferansı düzenlendi. 5 gün süren ve 28 Nisan'da sona eren konferans boyunca katılımcılar test sürüşleri, araç sergileri ve iş görüşmeleri yaparak Çin'in gelişen yeni enerjili araç sektörü hakkında bilgi ve deneyim kazandı.