SHENGZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shengzhou kentinde 2025 BYD ABD Bayi Konferansı düzenlendi. 5 gün süren ve 28 Nisan'da sona eren konferans boyunca katılımcılar test sürüşleri, araç sergileri ve iş görüşmeleri yaparak Çin'in gelişen yeni enerjili araç sektörü hakkında bilgi ve deneyim kazandı.
Son Dakika › Güncel › Çin'de BYD Bayi Konferansı Yapıldı - Son Dakika
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