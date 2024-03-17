Çin'de kamuya ait Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketinin (CNOOC) eski Genel Müdürü Li Yong hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Li'nin "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.
Açıklamada soruşturmaya konu iddialara ilişkin detay paylaşılmadı ancak bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, genelde yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.
Profesyonel kariyerinin tamamını CNOOC'a bağlı işletmelerde geçiren 60 yaşındaki Li, Çin Petrol Sahası Hizmetleri Şirketinin yöneticiliğini yapmıştı.
Li, bu yıl Çin'de eyalet yönetimleri ve kamuya ait büyük şirketlerde yolsuzluk soruşturması geçiren 11. üst düzey yönetici oldu.
Ülkede son dönemde petrol sektöründe üst düzey yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı. En son 2 Şubat'ta, kamuya ait Çin Ulusal Petrol Şirketinin (CNPC) eski Yönetim Kurulu Başkanı Vang Yilin hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Çin'de CNOOC'un eski Genel Müdürü hakkında yolsuzluk soruşturması - Son Dakika
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