Çin\'de Dev Operasyon: Zihniyle Oyun Oynayan Hasta

SHANGHAİ, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'de 13 yıl önce yüksek elektrik akımına kapılarak dört uzvunu kaybeden erkek hasta, Shanghai kentinde beynine beyin-bilgisayar arayüzü cihazının yerleştirildiği devrim niteliğindeki operasyon sayesinde artık sadece zihnini kullanarak satranç ve yarış oyunları oynayabiliyor.

Çin'in ilk invaziv beyin-bilgisayar arayüzü klinik denemesi, bu teknolojinin laboratuvar araştırmalarından klinik uygulamaya geçişinde önemli bir adım oldu.

Deneme, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Beyin Bilimi ve Zeka Teknolojisi Mükemmeliyet Merkezi ile Fudan Üniversitesi'ne bağlı Huashan Hastanesi'nden araştırma ekiplerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Ekiplerin çalışmaları Çin'i, ABD'den sonra invaziv beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisini klinik deneme aşamasına taşıyan ikinci ülke konumuna getirdi.