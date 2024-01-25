Çin\'de Drone ve Robot Kullanılarak Elektrik Hattının Buzu Çözüldü

ÇEKİM TARİHİ: 21-22 Ocak 2024

1. Drone'un işleyişini ayarlayan personelin çeşitli görüntüleri

2. Robotu hat üzerine yerleştiren drone'un çeşitli görüntüleri

3. Elektrik hattının buzunu çözen robotun çeşitli görüntüleri

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin büyük bölümünde Pazartesi günü yoğun kar yağışı etkili oldu. Zorlu hava koşullarında elektrik tedarikini güvence altına almak için bakım çalışmalarında bir drone ve akıllı bir buz çözme robotu kullanıldı.

Taşıyıcı işlevi gören drone, robotu güç hattına hassas biçimde yerleştirdi. 200 metre uzunluğundaki elektrik hattındaki buzun giderilmesi ise sadece 5 dakika sürdü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Changsha kentinden bildiriyor.

(XHTV)