Çin'de Ejderha Teknesi Yarışı Lianjiang'da Devam Ediyor

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LİANJİANG, 11 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen drone fotoğrafında, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Lianjiang ilçesindeki bir balıkçı limanında ejderha teknesi yarışına katılan yarışmacılar görülüyor, 11 Haziran 2024.

Denizde ejderha teknesi yarışının Lianjiang'da uzun bir geçmişi var. Çin'de geleneksel bir bayram olan ve Duanwu Festivali diye de bilinen Ejderha Teknesi Festivali kapsamında düzenlenen ejderha teknesi yarışları, Çin ay takviminin beşinci ayının ilk gününden başlayarak sekiz gün boyunca devam ediyor. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)