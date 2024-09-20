Çin'de Elektrik Tüketimi Artıyor

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BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin'in ekonomik faaliyetlerinin önemli bir barometresi olan elektrik tüketimi Ağustos ayında istikrarlı bir artış kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi tarafından Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, elektrik kullanımı geçen ay yıllık yüzde 8,9 artışla 964,9 milyar kilovat saate (kWh) ulaştı.

Özellikle, birincil endüstri tarafından tüketilen elektrik geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6, ikincil endüstri ise yüzde 4 arttı. Üçüncül sektör tarafından kullanılan elektrik ise yüzde 11,2 oranında arttı.

Çin'in konutlardaki elektrik kullanımı geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 23,7 artarak 191,8 milyar kilowatt saate ulaştı.

Verilere göre, 2024 yılının ilk sekiz ayında ülkenin elektrik tüketimi yüzde 7,9 artarak 6,56 trilyon kilowatt saati aştı.