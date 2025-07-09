Çin'de Enerji Tüketimi %11,6 Azaldı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) birimi başına enerji tüketimi, 14. Beş Yıllık Plan döneminin (2021-2025) ilk dört yılında yüzde 11,6 oranında azaldı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu düşüşün, 1,1 milyar ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına eşdeğer olduğunu söyledi.

Zheng, rakamın, Avrupa Birliği'nin 2024 yılındaki toplam karbon emisyonunun yaklaşık yüzde 50'sine karşılık geldiğine dikkat çekti.

Zheng, "Çin'in uygulamaları, büyük bir ülke olmanın sorumluluğunu tam olarak ortaya koyuyor" dedi.