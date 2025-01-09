Çin'de Enflasyonda Artış Bekleniyor

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BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'de üretici fiyatları aralık ayında düşüş hızının yavaşlamasıyla toparlanırken, 2024 yılında tüketici enflasyonu hafif bir artış göstererek dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde istikrara işaret etti.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından perşembe günü açıklanan verilere göre, malların fabrika çıkışı maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) aralık ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 düştü. Bu rakam, kasım ayındaki yüzde 2,5'lik düşüşe kıyasla daha az bir azalmaya işaret ediyor.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, ÜFE'deki düşüşü, bazı sektörlerdeki mevsimsel üretimin yavaşlaması ve uluslararası emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi faktörlere bağladı.

ÜFE'deki düşüşe katkıda bulunan başlıca sektörler arasında, önceki yıla göre yüzde 8,7 düşüş gösteren petrol, kömür ve diğer yakıtların işlenmesi ile yüzde 6,2 düşüş gösteren petrol ve doğalgaz çıkarımı yer aldı. Ancak, bu sektörlerde ve diğer bazı sektörlerde, bir önceki aya kıyasla daha düşük düşüşler gözlendi.

NBS'ye göre, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 0,2 arttı.