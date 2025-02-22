Çin\'de Hizmet Ticareti ve Batarya Geri Dönüşümü Toplantısı

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BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, hizmet ticareti ve hizmet tüketimi gibi konuların ele alındığı Çin Devlet Konseyi yürütme toplantısına başkanlık etti.

Cuma günü gerçekleştirilen toplantıda kullanılmış yeni enerjili araç bataryalarının geri dönüşüm sisteminin iyileştirilmesine yönelik eylem planı onaylandı.

Toplantıda Çin'in hizmet ticaretini arttırmak için yenilikçi tedbirler alacağı ve sınır ötesi hizmet ticareti için negatif listeyi tam olarak uygulayacağı belirtildi.

Toplantıda alınan kararlara göre telekomünikasyon, eğitim, kültür, tıbbi hizmetler ve finans gibi alanlarda yeni dışa açılma önlemleri uygulamaya konulacak.

Çin, hizmet ihracatını artıracak ve çok taraflı ve ikili işbirliğinin yanı sıra hizmet ticareti ve dijital ticaret konusunda bölgesel işbirliğini genişletecek.

Hizmet tüketiminin yüksek kaliteli gelişimi çağrısı yapılan toplantıda ülkenin mali, vergi ve finans politikalarının kapsamlı kullanımı yoluyla kaliteli hizmet arzını arttırması gerektiği de vurgulandı.

Toplantıda enerji bataryaları için normatif, güvenli ve etkin geri dönüşüm ve kullanım sistemi oluşturma çabalarının yanı sıra enerji bataryalarının üretim, pazarlama, söküm ve kullanımını kapsayan tüm yaşam döngüleri boyunca izlenebilmesini sağlamaya yönelik çabalara dikkat çekildi.

Buna göre ilgili idari düzenlemelerin iyileştirilmesi ve bataryaların yeşil tasarımı ve karbon ayak izi hesaplamasına yönelik standartların geliştirilmesi ve revizyonunun hızlandırılması için de çaba gösterilecek.

Toplantıda Çin Devlet Konseyi'ne bağlı departmanların geçen yıl milletvekilleri ve siyasi danışmanlar tarafından sunulan tüm öneri ve tekliflerin değerlendirilmesini tamamladığı belirtilirken, ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasına daha geniş kamuoyu desteği sağlamak amacıyla bu yılki öneri ve tekliflerin kaliteli şekilde ele alınması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.