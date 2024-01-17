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Çin'de İlk Kez İnsansız Polis Devriye Araçları Yol Testine Çıktı - Son Dakika
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Çin'de İlk Kez İnsansız Polis Devriye Araçları Yol Testine Çıktı

Beijing'deki üst düzey otonom sürüş test bölgesinde, Çin'de türünün ilk örneği olan insansız polis devriye araçları yol testine başladı. Yanıp sönen ışıklarla donatılmış 15 sürücüsüz devriye aracı, polis görevi yapmak üzere otonom sürüş test alanındaki halka açık yollara çıktı. Test edilen görevler arasında devriye gezmek, güvenlik sağlamak, kamu duyuruları yapmak ve acil kurtarma çalışmaları yer alıyor. Araçlar, 4. seviye otonom sürüş teknolojisine sahip olup 100 kilometrelik sürüş menziline ve 30 saniyede batarya değişimine sahiptir. Test alanında toplam 28 araç test şirketi faaliyet göstermektedir.

Çin\'de İlk Kez İnsansız Polis Devriye Araçları Yol Testine Çıktı
17.01.2024 - 17:16,
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BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Beijing'deki üst düzey otonom sürüş test bölgesi ofisi, Salı günü Çin'de türünün ilk örneği olan insansız polis devriye araçlarının yol testini başlattı.

Yanıp sönen ışıklarla donatılmış 15 sürücüsüz devriye aracı, Beijing Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu'nun Daxing Şubesi'ndeki memurlarla koordinasyon halinde günün her saati polis görevi yapmak üzere otonom sürüş test alanındaki halka açık yollara çıktı.

Test edilen görevler arasında devriye gezmek, büyük ölçekli etkinliklerin güvenliğini sağlamak, kamu duyuruları yapmak, uyarılarda bulunmak ve acil kurtarma çalışmaları yer alıyor.

Devriye araçlarının geliştiricisi olan Neolix'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Zhang Weiling, "4. seviye otonom sürüş teknolojisine sahip insansız devriye araçları, 100 kilometrelik sürüş menziline sahip olup batarya değişimini 30 saniyede tamamlayabiliyor" dedi.

120 metreye kadar algılama menzili bulunan araçlar, 360 derecelik çok sensörlü karma algılama özelliği ile donatıldı. Araçtaki güçlü yerleşik bilgi işlem platformu ise yol koşullarına göre gerçek zamanlı hesaplama yapıp tepki vererek aracın sürüş güvenliğini sağlıyor.

İnsansız araç ekibi, Beijing'deki üst düzey otonom sürüş test bölgesinde 60 kilometrekarelik bir alanda devriye gezecek.

Eylül 2020'de otonom sürüş test alanını faaliyete sokan Beijing, o tarihten bu yana akıllı bağlantılı yollar ve özel bir akıllı şehir ağıyla donatılmış 160 kilometrekarelik bir alan inşa etti.

Test alanında toplam 28 adet araç test şirketi faaliyet gösteriyor. Toplam test kilometresi 20 milyon kilometreyi aşan 800'den fazla araç şu anda test ve ticari keşif faaliyetleri yürütüyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de İlk Kez İnsansız Polis Devriye Araçları Yol Testine Çıktı - Son Dakika
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