Çin'de İstihdamda İstikrar Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin'de İstihdamda İstikrar Devam Ediyor

Bahar Bayramı'na rağmen Çin'de kentsel işsizlik oranı sabit kaldı, istihdam politikaları güçleniyor.

17.03.2025 15:31
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BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'de istihdamın genel durumu, Bahar Bayramı tatili nedeniyle kentsel işsizlik oranında yaşanan dalgalanmaya rağmen istikrarını korudu.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından pazartesi günü açıklanan verilere göre kentsel işsizlik oranı, 2025 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre değişiklik göstermeyerek yüzde 5,3 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında yüzde 5,2 olan ankete dayalı kentsel işsizlik oranı şubatta yüzde 5,4'e yükseldi.

Büro sözcüsü Fu Linghui düzenlenen basın toplantısında, bu yılki Bahar Bayramı tatilinin 28 Ocak'tan 4 Şubat'a kadar sürdüğünü hatırlatarak tatil nedeniyle ocak-şubat döneminde işsizlik oranında genellikle dalgalanma görüldüğünü söyledi.

Fu, Çin'in iç talebi canlandırma, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etme, geleneksel sektörleri geliştirme ve gelişmekte olan sektörler ve iş modellerini destekleme çabalarının istihdam artışına yönelik güçlü bir temel oluşturmasının beklendiğini belirtti.

Bu yıl istihdamı istikrara kavuşturmak ve genişletmek için hala önemli çabalara ihtiyaç duyulduğunu belirten Fu, "Uluslararası piyasalar karmaşık ve zorlu, iç ekonomik toparlanmanın temeli ise henüz istikrara kavuşmadı" dedi.

Geçen hafta açıklanan hükümet çalışma raporuna göre Çin, 2025 yılında ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutmayı ve 12 milyondan fazla yeni kentsel istihdam yaratmayı amaçlıyor.

Fu, Çin'in bu yıl "önce istihdam" politikasını daha da geliştirmeye ve buna yönelik daha güçlü destek sağlamak üzere çeşitli fon ve kaynakları daha iyi kullanmaya kararlı olduğunu söyledi. Fu, etkilerinin görülmesiyle bu politikaların genel istihdamda istikrarının sürdürülmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Bahar Bayramı, Hükümet, Ekonomi, Finans, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de İstihdamda İstikrar Devam Ediyor - Son Dakika

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