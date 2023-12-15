Çin\'de katma değerli sanayi üretimi arttı

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre büyüme, Ekim ayında kaydedilen yüzde 4,6'lık artışa kıyasla hızlandı.

Aylık bazdaysa, Kasım ayındaki sanayi üretimi yüzde 0,87 oranında arttı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.