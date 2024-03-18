Çin'de Katma Değerli Sanayi Üretimi Arttı

BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de 2024 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, söz konusu büyüme Aralık ayına kıyasla 0,2 yüzde puan daha hızlandı.
Aylık bazda ise sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,56 oranında hafif artış sergiledi.
Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,82 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.
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Samsun'da düzenlenen Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları'nda Vezirköprü Voleybol Takımı, final maçında Samsun Canik Anadolu Voleybol Takımı'nı 3-2 yenerek il birincisi oldu. Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, şampiyonluk sonrası sporcuları ve teknik heyeti tebrik etti ve nisan ayında yapılacak bölge müsabakalarında başarılar diledi.
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir şahsın seyir halindeki bir otomobilin bagaj kapağının üzerinde yolculuk yapması kameraya yansıdı. Şahsın rahat tavırları dikkat çekerken, yan yola giren otomobil ise gözden kayboldu.
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ayyıldız, mesajında, 109 yıl önce Çanakkale'de yedi düvele karşı verilen var oluş mücadelesinde elde edilen zaferin ardından 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran aziz şehitleri ve gazileri bir kez daha minnetle yad ettiğini belirtti.
Erzincanlılar, Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyu ile iftar açıyor. Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki mesire alanındaki ekşisu olarak adlandırılan doğal maden suyu, iftar sofralarının vazgeçilmezi. Araçlarıyla iftardan önce gelen vatandaşlar, yanlarındaki bidon ve şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor. Ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih edilen doğal maden suyu, özellikle iftarda tüketiliyor. İftar öncesi doğal maden suyundan almaya gelen vatandaşlar, suyun özellikle böbrekte oluşan taşlar veya kristaller için şifa olduğunu belirttiler. Her yıl ramazan ayında Ekşisu'ya gelmenin Erzincanlılar için bir gelenek haline geldiğini belirten Cafer Eser, 'Ekşisu'ya geldik. Artık Erzincanlılar olarak Ekşisu bizim için bir geleneğimiz oldu. Her Ramazan gelip ekşi suyumuzu alıyoruz. İftarla beraber, sahurla beraber doya doya suyumuzu içiyoruz. Tanımayanları, bilmeyenleri Erzincan'a geldiklerinde Ekşisu'ya gelmelerini tavsiye ediyorum.' dedi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Ümraniye'de iftar programına katıldı. İftar öncesinde seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiler ve daha sonra AK Parti ilçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiler. İftar yemeğinde Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti ve önerilerini dinledi.
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