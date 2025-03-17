Çin'de Konut Fiyatları Düşüşte

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in 70 büyük ve orta ölçekli şehrinde ticari konut fiyatları şubat ayında Bahar Bayramı satış dışı sezonu ve diğer faktörlerin etkisiyle hafif bir düşüş gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen gibi birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları bir ay öncesine göre yüzde 0,1 arttı.

İkinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları ocak ayındaki seviyesini korurken, yeniden satılan konutların fiyatları yüzde 0,4 oranında düştü.

Büro'nun verileri ayrıca Çin'in emlak geliştirme yatırımlarının 2025 yılının ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 9,8 azaldığını kaydetti. Düşüş, 2024 yılının tamamına kıyasla 0,8 yüzde puan daraldı.