Çin\'de kristalleşmiş dinozor yumurtaları bulundu

WUHAN, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinde üç adet kristalleşmiş dinozor yumurtası fosili bulundu. Yumurtalar, dinozorların yumurtlama süreçleri ve paleo çevre araştırmalarına yönelik kanıt sunuyor.

Bu üç adet kristalleşmiş dinozor yumurtası fosili, Shiyan kentindeki Qinglong Dağı'nda bir dinozor yumurtası fosili çıkıntısının restorasyon ve yönetim süreci sırasında içerisinde 31 dinozor yumurtası fosilinin bulunduğu bir yuvada keşfedildi.

Üç yumurta fosilinin, iyi korunmuş durumda olduğunu ve yumurta kabuklarının ve iç kristal mineralinin zarar görmeden kaldığını kaydeden Hubei Yer Bilimleri Enstitüsü'nden akademisyen Zhao Bi, üç yumurta fosilinin, kırılmamış ve çatlamamış yumurtalara ait olduğuna inanıldığını sözlerine ekledi.

Araştırmacılar, bu kristalleşmiş yumurta fosillerinin iç kristal mineral türünün, kalsit olduğunu ve parçacık büyüklüğünün 0,2 ile 0,4 santimetre arasında değiştiğini belirledi.

Normal fosilleşmiş dinozor yumurtalarıyla kıyaslandığında kristalleşmiş dinozor yumurtaları, oluşumları için gerekli sert çevresel koşullar nedeniyle dünyada oldukça nadir bulunuyor. Bu keşifle, Hubei eyaletinde ilk kez kristalleşmiş dinozor yumurtası fosili bulunmuş oldu.

Üç yumurta fosilinin, gömülme ve kayalaşmaya rağmen bozulmadan kaldığını kaydeden Zhao, iç kristal minerallerinin, yumurtaların gömülme ve kayalaşma sürecinde oluştuğunu, bu süreçte büyük miktarda aşırı doygun kalsiyum karbonat solüsyonunun, yumurta kabuğunun gözeneklerinden içeri sızarak yumurtaları doldurduğunu belirtti.

Günümüzden yaklaşık 60 ila 80 milyon yıl öncesindeki Orta Kretase Dönemi'ne tarihlenen dinozor yumurtası fosili kümeleri, Qinglong Dağı'nda ilk olarak 1995 yılında keşfedildi. Araştırmacılar günümüze kadar söz konusu bölgede yüzeye çıkmış ya da iyi korunmuş yaklaşık 3.000 yumurta fosili keşfetti.