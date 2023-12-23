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Çin'de Meslek Hastalıkları Görülme Sıklığı Azalıyor - Son Dakika
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Çin'de Meslek Hastalıkları Görülme Sıklığı Azalıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, meslek hastalıklarının görülme sıklığının azaldığını duyurdu. 2019 ile 2022 yılları arasında yeni vaka sayısının yüzde 40 azaldığı belirtilirken, 14. Beş Yıllık Plan döneminde meslek hastalıklarıyla mücadele için bir kampanya başlatıldığı ve 185.000 işletmenin bu kampanyaya dahil olduğu ifade edildi.

Çin\'de Meslek Hastalıkları Görülme Sıklığı Azalıyor
23.12.2023 - 14:43,  Güncelleme: 14:48
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BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), meslek hastalıklarının görülme sıklığındaki aşağı yönlü eğilimin devam ettiğini belirterek, 2019 ile 2022 yılları arasında görülen yeni vaka sayısının yüzde 40 azaldığını duyurdu.

Komisyon, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025), aşırı toz, toksik kimyasal ve gürültünün bulunduğu iş yerleri başta olmak üzere tüm ülkede meslek hastalıklarıyla mücadeleyi hedefleyen bir kampanya başlatmıştı.

Komisyon yetkilisi Wang Jiandong Cuma günü yaptığı açıklamada, şu ana kadar 185.000 işletmenin bu kampanya kapsamına alındığını ve bu işletmelerin 71.000'inin ilgili konuları tam olarak çözüme kavuşturduğunu söyledi.

Wang, 2019 yılından itibaren ilçe düzeyindeki bölgelerin yüzde 95'inin, meslek hastalığı ve zararlı faktör izleme kapsamına alındığını ve özellikle daha küçük işletmeler olmak üzere 314.000 işletmenin sisteme dahil edildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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