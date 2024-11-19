Çin'de Okul Önünde Araçla Yaralama Olayı - Son Dakika
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Çin'de Okul Önünde Araçla Yaralama Olayı

Hunan'da bir SUV, ilkokul önünde bekleyenlere çarptı; çok sayıda yaralı var, bilinçli saldırı mı?

19.11.2024 09:47
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Çin'in güneyindeki Hunan eyaletinde, bir ilkokulun önünde bekleyenlere çarpan araç, aralarında öğrencilerin ve velilerin olduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, beyaz renkli SUV tipi bir araç, Çangdı şehrindeki Yong'an İlkokulunun kapısında bekleyenlerin arasında daldı.

Aralarında öğrenci ve velilerin olduğu çok sayıda, kişi çarpma sonucu yaralanırken aracın sürücüsü okulun güvenlik görevlileri ve orada bulunan diğer veliler tarafından yakalandı.

Olayın kaza mı yoksa bilinçli bir saldırı mı olduğu bilinmezken yaralı sayısı veya olası can kaybına dair henüz açıklama yapılmadı.

Çin'de, psikolojik sorunlar ve sosyal engellenme hisleriyle kamuya açık hastane, okul gibi yerlerde bıçakla veya araçla yapılan saldırılara zaman zaman rastlanıyor.

Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde 11 Kasım'da bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi ölmüş, 43 kişi yaralanmıştı. Yerel polis biriminden yapılan açıklamada zanlının eşinden boşandığının, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.

Bu saldırıdan kısa süre sonra, 16 Kasım'da, ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin Yişing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 8 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştı. Saldırı, bu okuldan mezun 21 yaşındaki işsiz bir genç tarafından gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

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