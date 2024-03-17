Çin'de Sıçuan eyaletindeki orman yangını geniş alana yayılıyor

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinin güneyinde çıkan orman yaygınının geniş bir alana yayılarak sürdüğü bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre Garzı Tibet Özerk İli'ne bağlı Yajiang ilçesi kırsalında 15 Mart'ta başlayan orman yangını halen kontrol altına alınamadı.
Yangın nedeniyle çevredeki köylerde yaşayan 3 bin 396 kişi tahliye edilirken bölgedeki hidroelektrik santrali çalışanları ile iletişim kurulamıyor.
Acil Durum Bakanlığı, yangının dün öğle saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle dağ yamaçlarına sıçrayarak yayıldığını bildirdi.
Bakanlık, 4. seviye acil durum ilan ederken ulusal ve yerel itfaiye birimlerinden 1260 kişi söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.
Ekipler, dün gece şiddetli rüzgarda görüş mesafesinin azalması nedeniyle çalışmalara ara verirken yangının henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi.
Yünnan'daki orman yangınında üç kişi hayatını kaybetti
Öte yandan komşu Yünnan eyaletinde bağlı Lincang vilayeti ile Vınşan Cuang ve Miao Özerk İli'nde de orman yangınları çıktı.
???????Lincang'daki yangın 5,33 hektarlık alanı etkilerken söndürme çalışmalarına destek veren 3 yerel görevli hayatını kaybetti.
Yangınların, insan ihmalinden çıktığı, normalde bahar aylarında yağışlı olan bölgede mevsim normalleri dışında kuru havanın etkili olması nedeniyle yayıldığı tahmin ediliyor.
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