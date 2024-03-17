Çin'de Sıçuan eyaletindeki orman yangını geniş alana yayılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Büyüme, istihdam ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Malatya'da iş dünyası temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek, büyüme, istihdam ve enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. Yılmaz, yerel seçimlerin genel politikalarla değil daha çok yerel, müşterek hizmetlerle ilgili olduğunu vurgulayarak, gerçek belediyeciliğin halka hizmet için kullanılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Sami Er'in, belediyecilik vizyonuna ve tecrübesine sahip olduğunu ve Malatya'nın ihtiyaçlarını karşılayacak projelere sahip olduğunu söyledi.